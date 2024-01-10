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Россияне вывозят из страны золото «в карманах»

  • 10.01.2024, 15:50
Россияне вывозят из страны золото «в карманах»
иллюстративное фото

В Минфине начали бить тревогу.

В Минфине России пожаловались, что жители страны начали «в карманах» вывозить из нее золото. При чем, «слишком много». Причина – пока это является законным способом обойти пошлину. Впрочем, вскоре власти страны эту возможность уберут – проект об ограничении вывоза драгоценного материала уже готовится.

Дело в том, что с 1 октября 2023 года правительство РФ ввело временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на ряд товаров – в том числе золото. При этом пошлины привязаны к стоимости доллара.

Так, если цена за доллар меньше 80 рублей (33,6 грн по актуальному курсу НБУ), пошлина равна нулю;

при стоимости доллара дороже 95 рублей (39,9 грн) она составит 7%.

«Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7%, если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», – рассказал замглавы минфина РФ Алексей Моисеев.

При этом он подчеркнул: власти России уже готовят ограничения по ограничению экспорта золота физлицами. Хотят установить фиксированные объемы.

«Был вариант накопленным итогом, но поняли, что невозможно будет контролировать при перевозе через границы стран-членов Таможенного союза, а это как раз одна из больших частей проблем. Поэтому сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой», – анонсировал изменения для россиян Моисеев.

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