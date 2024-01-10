В Беларуси с многодетной матери взыскали более 10 тысяч долларов 1 10.01.2024, 16:07

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«Неправильно» купила квартиру.

Прокуратура решила вмешаться в распоряжение деньгами многодетной матери из Дятлова. По мнению ведомства, она использовала семейный капитал не по назначению, сообщили в прокуратуре Гродненской области.

В 2020 году многодетной матери из Дятлова предоставили право досрочно распорядиться средствами семейного капитала в размере 10 тысяч долларов. Деньги должны были пойти на покупку квартиры.

«При этом получение женщиной такой возможности было рассчитано на фактическое «получение наличных» денежных средств, а не использование их по целевому назначению», – отметили в прокуратуре.

По договору покупательница квартиры должна была перечислить на счет продавца 50 тысяч рублей, 24,6 тысяч из которых составлял семейный капитал с процентами. В результате были переведены 10 414 долларов капитала, но после обстоятельства покупки квартиры изменились.

«Далее в октябре 2020 года в нотариальной конторе Дятловского района покупатель и продавец подписали договор купли-продажи указанной квартиры за 50 тысяч рублей, по условиям которой расчет между сторонами произведен до его заключения», – рассказали в прокуратуре.

То есть был заключен другой договор, который не касался семейного капитала. В результате господдержка была «обналичена» и напрямую средства на квартиру не пошли.

Поэтому районная прокуратура предъявила женщине иск для взыскания 10 414 долларов в интересах государства – как использованных не по целевому назначению.

Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.

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