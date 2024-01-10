Украинские воины уничтожили днепровским дроном российский «Солнцепек»
- 10.01.2024, 16:21
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Успешный удар нанесли на Авдеевском направлении.
Украинские защитники из 110 отдельной механизированной бригады 9 января поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня «Солнцепек».
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Видео обнародовал капитан бригады Сергей Исаев.
«Ребята из 110-й бригады на Авдеевском направлении вчера в уничтожили рашистский «Солнцепек». Нашим днепровским дроном», – отметил глава города.