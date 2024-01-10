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Белорусы смогут получить шенгенские визы еще двух стран

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  • 10.01.2024, 16:29
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Белорусы смогут получить шенгенские визы еще двух стран

С 1 апреля.

Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские краткосрочные визы с 1 апреля 2024 года, сообщает Schengenvisainfo со ссылкой на источники в официальных кругах Европейского союза (ЕС).

Такие визы дают их обладателям право въезжать во все государства — члены Шенгена и пребывать в них до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Отмечается, что подобная инициатива тесно связана с решением Совета ЕС отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с марта 2024 года. При этом конкретный документ, свидетельствующий о начале выдачи шенгена двумя странами, пока официально не был представлен.

Напомним, 31 декабря 2023 года Совет Евросоюза единогласно решил принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Болгария и Румыния вошли в ЕС в 2007 году.

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