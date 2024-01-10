«Враг работает дронами 24/7»: сержант ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении 10.01.2024, 17:00

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Украинские бойцы мощно отвечают врагу.

Сержант украинской роты ударных БПАК «Ахиллес» Олесь Маляревич рассказал «24 Каналу» о ситуации на южном фланге Бахмута. По его словам, защитники держат все оборонительные линии, несмотря на постоянные штурмовые действия россиян.

Обе стороны применяют FPV-дроны, которые мало чем отличаются, потому что это преимущественно китайское производство. Всё зависит от того, кто лучше доработает беспилотники.

- Если говорить о FPV, то они стали использовать ночное видение. И теперь эти дроны можно встретить 24/7, – отметил Маляревич.

Это дорогостоящее техническое решение, ведь камера стоит 700–900 долларов. К слову, один БПЛА может стоить около 500 долларов.

Кроме дронов, россияне активно применяют управляемые авиабомбы и артиллерию. Они не считаются с их количеством и бьют просто по секторам.

Украинские бойцы мощно отвечают врагу. Несмотря на меньшее количество личного состава, снарядов и техники, защитники берут качеством и точностью ударов.

2У нас меньше дронов, меньше людей, поэтому мы бережем жизни наших воинов, бережем получаемые технологии, используем внимательнее. Так и воюем», – констатировал Маляревич.

Половину химических грелок, которые получают военные, используют для техники. Чтобы аккумуляторы работали дольше, о них нужно соответственно заботиться.

«Это вторая зима, и мы уже научились, как работать. Такой холодной зимы, конечно, не было, но было несколько холодных дней. Мы сделали выводы и очень внимательно к этому относимся», – подчеркнул Маляревич.

По решению Валерия Залужного, рота ударных БПАК «Ахиллес» расширилась до батальона и проводит рекрутинговую кампанию.

- Так что если вы решили служить в украинском войске или думаете, что это произойдет рано или поздно, присоединяйтесь к нам, – призвал Маляревич.

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