Одежду бренда Mango запретили в Беларуси 10.01.2024, 17:11

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Что с ней не так?

Опасными для потребителя белорусский Госстандарт посчитал четыре вида брюк от бренда Mango. А также два вида женских курток этой испанской торговой марки.

Всю одежду забраковали по одному и тому же показателю – «воздухопроницаемость». То есть вещи «дышат» не так хорошо, как нужно по стандартам. Особенно плохо с этим показателем у красной женской куртки Mango. Воздухопроницаемость этого предмета гардероба в 30 раз ниже, чем допускают требования безопасности.

С 12 января указанную одежду бренда Mango запрещено ввозить в Беларусь и продавать в нашей стране. Все вещи, уже поступившие в продажу, должны изъять из реализации.

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