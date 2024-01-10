закрыть
10 января 2024, среда, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Одежду бренда Mango запретили в Беларуси

  • 10.01.2024, 17:11
  • 1,826
Одежду бренда Mango запретили в Беларуси

Что с ней не так?

Опасными для потребителя белорусский Госстандарт посчитал четыре вида брюк от бренда Mango. А также два вида женских курток этой испанской торговой марки.

Всю одежду забраковали по одному и тому же показателю – «воздухопроницаемость». То есть вещи «дышат» не так хорошо, как нужно по стандартам. Особенно плохо с этим показателем у красной женской куртки Mango. Воздухопроницаемость этого предмета гардероба в 30 раз ниже, чем допускают требования безопасности.

С 12 января указанную одежду бренда Mango запрещено ввозить в Беларусь и продавать в нашей стране. Все вещи, уже поступившие в продажу, должны изъять из реализации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»