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Двойник Путина подает сигналы

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 10.01.2024, 17:19
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Двойник Путина подает сигналы
Фото: Getty Images

Кто в морозильнике?

Адепты «морозильной теории» будут в полном восторге — первой точкой в начале предвыборной кампании Владимир Путин выбрал одну из самых суровых точек на нашей планете — Чукотку, где сегодня -27. Провластные представители утверждают, что это такая хохма от президента: «Глядите, а я и впрямь в морозильнике!».

Ну а дальше Путин зачем-то стал рассказывать, что его не узнают старые приятели. Ждем увлекательных конспирологических постов, что это двойник подает нам вербальные сигналы. А может, и невербальные приплетут — как нюханье базилика с помидором.

В целом на встрече с жителями Анадыря глава государства излучал спокойствие и безмятежность, будто существует в России образца 2017 года. Рассказал, что в стране теперь мода на многодетность (когда успела появиться, если месяц назад он же сетовал на демографические проблемы?), обещал продлить до 2030 года программу «Земский учитель» (привет педагогам, которые сидят в поселках без электричества) и даже сообщил, что «ситуацию с отпусками для участников «СВО» держит на контроле, а что касается выплат, то задержки с ними происходят из-за бюрократических сбоев».

В общем, отвлекал жителей Чукотки как мог от ценников в местных магазинах, где лук стоит 1100 за кг, а мандарины 730 рублей.

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