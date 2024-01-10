Ученые обнаружили источник самого далекого радиосигнала из космоса 10.01.2024, 17:37

Фото: ESA

Астрономы нашли его в необычном месте.

На сегодняшний день самым древним и самым мощным радиосигналом из космоса является быстрый радиовсплеск под названием FRB 20220610A. Его обнаружили еще в 2022 году, но полностью подтвердили факт его существования только осенью прошлого года. Свет от мощного выброса энергии преодолел расстояние 8 млрд световых лет, прежде, чем его зафиксировали наземные радиотелескопы. Согласно исследованию ученых, представленному на недавнем собрании Американского астрономического общества, было обнаружено место, где возник данный радиосигнал, сообщает ESAHubble (перевод - «Фокус»).

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой миллисекундный выброс энергии, который своим светом может затмить целую галактику. За последние несколько лет астрономы уже обнаружили сотни таких явлений, которые все еще остаются загадочными, ведь точно определить, что их вызывает пока не удалось.

Но среди всех быстрых радиовсплесков особое место занимает FRB 20220610A, который преодолел 8 млрд световых лет на пути к Земле и является самым древним, самым мощным и самым далеким из все известных подобных выбросов излучения.

Новое наблюдение, проведенное с помощью космического телескопа Хаббл, сделало этот радиосигнал еще более странным из-за места его появления. Ученые выяснили, что данный FRB возник там, где меньше всего ожидалось, а именно в группе галактик, существовавших, когда Вселенной было 5 млрд лет. Неожиданность открытия состоит в том, что все прошлые подобные радиосигналы приходили из отдельных галактик.

Оказалось, что в группу входят 7 галактик, которые находятся на пути к полному слиянию и превращению в одну огромную галактику. Из-за того, что такие группы сливающихся галактик встречаются очень редко, возможно эти условия привели к появлению FRB 20220610A.

Но точно сказать, какой объект или событие вызвали появление данного выброса энергии астрономы пока не могут. Основные теории говорят, что появление FRB может быть связано с черными дырами или нейтронными звездами. Например, самая популярная теория гласит, что источниками FRB могут быть магнетары – тип нейтронных звезд, имеющих самое сильное магнитное поле в известной Вселенной.

Механизмом появления выброса энергии некоторые ученые называют извержение на магнетаре или же разрыв и новое соединение линий магнитного поля нейтронной звезды. Такие процессы на Солнце вызывают появление солнечных вспышек, которые также являются выбросами энергии. Но у магнетаров магнитное поле в триллион раз сильнее, чем у Солнца.

Существуют также предположения, что взаимодействие таки пар, как нейтронная звезда –черная дыра или нейтронная звезда-нейтронная звезда, могут приводить к появлению мощнейших вспышек энергии.

По словам ученых, благодаря телескопу Хаббл можно определить характеристики условий окружающей среди, где возникаю FRB, а это может привести к обнаружению истинных источников их появления.

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