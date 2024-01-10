Экс-полковник ФСБ указал на признак глубокого раскола внутри российских элит 10.01.2024, 17:46

Геннадий Гудков

В Кремле все может измениться.

Не только пригожинский мятеж стал индикатором протестных настроений в РФ, но и концепция Валерия Соловья о двойниках и Путине в холодильнике. Теория о Васильиче, который правит Россией, очень хорошо принимается обществом и не пресекается властями. Это говорит о том, что внутри элиты подобная игра кому-то выгодна.

Такое мнение высказал бывший полковник ФСБ, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков для YouTube-канала «Сейчас».

«Я сильно сомневаюсь, что эта игра выгодна самому Путину. Слышать, что Васильич вышел на публику, а ты в холодильнике и не можешь участвовать на совещаниях, потому что слишком долго тебя «размораживают», такое себе удовольствие. Ну и всякие там шутки пошли на эту тему, приколы и конспирологические версии. Думаю, что это как раз свидетельствует о глубоком расколе внутр элит», – отметил эксперт.

По словам Гудкова, этот раскол пока еще не приобрел открытого характера только из-за относительно стабильного положения российских войск на фронтах.

«То есть люди в окружении Путина просто выжидают, что будет дальше: куда пойдет мир, что сделают США, какое решение примет Европа. И если часть элит почувствует, что будет плохо, то этот конфликт начнет нарастать. Фактически сейчас все определяет ситуация на фронте и уровень решимости Запада в поддержке Украины», – подытожил оппозиционер.

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