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«Предлагают «скорой» скачать приложение?»

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  • 10.01.2024, 18:16
  • 3,972
«Предлагают «скорой» скачать приложение?»

Водитель возмутился из-за шлагбаума на въезде в один из минских дворов.

Читатель прислал «Онлайнеру» видео из «Новой Боровой» в Минске. Шлагбаум на въезде в «Кедровый квартал» на улица Леонардо да Винчи.

На табличке указан QR-код для скачивания приложения и комментарий «Скорая. Доставка. Такси? Для проезда скачайте приложение». У читателя вопрос: «Они предлагают скорой скачать приложение? Это же просто абсурд!»

Переживания читателя понятны. Скорая приезжает на экстренный выезд, время дорого. Насколько разумно в такой момент сотрудникам скорой помощи качать какое-то приложение? И что делать, если такой возможности нет?

За комментарием жврналисты обратились в товарищество собственников «Кедрового квартала».

— Проезд осуществляется либо через приложение, либо шлагбаум открывают сами жильцы. Также у жильцов есть возможность обратиться в диспетчерскую, которая работает круглосуточно: сотрудники откроют шлагбаум. Здесь нет никакой проблемы, — рассказали там.

Кажется логичным разместить телефон диспетчерской и на шлагбауме, однако в ТС отметили, что в этом нет необходимости, так как все местные жильцы и так его знают.

В товариществе собственников также подчеркнули, что для всеобщего удобства оператор приложения направил в экстренные службы и крупнейшие службы доставки предложение скачать свое приложение, чтобы при необходимости им пользоваться.

— Было бы желание действительно решить вопрос. Если желания нет — да, возникает проблема, — резюмировали в ТС.

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