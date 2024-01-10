В Минске госпитализировали школьников 10.01.2024, 18:37

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Из-за кишечной инфекции.

У некоторых учащихся школы № 165 Минска выявили кишечную инфекцию. По данному факту «организовано проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и эпидемиологического расследования», сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Сегодня проводится оценка организации питания, в том числе условий приготовления и реализации блюд, отобраны для лабораторных исследований пробы готовых блюд и воды, обследован персонал пищеблока на кишечную группу инфекций», — отметили в Минздраве.

В ведомстве также сообщили, что дети, у которых выявлены симптомы, «помещены на дообследование в одну из столичных больниц». Количество госпитализированных учеников в публикации Минздрава не сообщается.

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