В Минске госпитализировали школьников
- 10.01.2024, 18:37
- 3,016
Из-за кишечной инфекции.
У некоторых учащихся школы № 165 Минска выявили кишечную инфекцию. По данному факту «организовано проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и эпидемиологического расследования», сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Сегодня проводится оценка организации питания, в том числе условий приготовления и реализации блюд, отобраны для лабораторных исследований пробы готовых блюд и воды, обследован персонал пищеблока на кишечную группу инфекций», — отметили в Минздраве.
В ведомстве также сообщили, что дети, у которых выявлены симптомы, «помещены на дообследование в одну из столичных больниц». Количество госпитализированных учеников в публикации Минздрава не сообщается.