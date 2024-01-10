Режим Лукашенко вышел из нескольких договоров в сфере борьбы с коррупцией 2 10.01.2024, 18:56

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Диктатор покрывает взяточничество.

Лукашенко одобрил закон о денонсации ряда международных соглашений в сфере борьбы с коррупцией.

Закон доступен на правовом интернет-портале республики.

Лукашенко отменил действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года.

Также диктатор прекратил договор с Советом Европы (СЕ) о привилегиях и иммунитете представителей членов Группы стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и членов ее инспекционных групп.

Пять лет назад ГРЕКО отметила, что в Беларуси не соблюдаются антикоррупционные стандарты ЕС. В марте 2022 года Минск решил приостановить участие в ГРЕКО. Затем так называемый парламент одобрил закон об отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В действиях ГРЕКО режима Лукашенко усмотрели требования политического характера.

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