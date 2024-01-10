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Сырский показал видео работы ударной группы «Асгард»

  • 10.01.2024, 19:36
  • 2,344
Сырский показал видео работы ударной группы «Асгард»

Уничтожили технику и позиции РФ.

Украинские военные продолжают уничтожать позицию и технику россиян на линии фронта. Бойцы ударной группы БПАК «Асгард» смогли уничтожить более 12 позиций оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

«Работа ударной группы БПАК «Асгард» подразделения «Очи», - подписано видео.

По данным Сырского, за четыре дня бойцами «Асгарда» было уничтожено:

12 скоплений личного состава противника;

2 места хранения и транспортировки БК;

15 единиц техники противника.

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