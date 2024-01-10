Сырский показал видео работы ударной группы «Асгард»
- 10.01.2024, 19:36
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Уничтожили технику и позиции РФ.
Украинские военные продолжают уничтожать позицию и технику россиян на линии фронта. Бойцы ударной группы БПАК «Асгард» смогли уничтожить более 12 позиций оккупантов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
«Работа ударной группы БПАК «Асгард» подразделения «Очи», - подписано видео.
По данным Сырского, за четыре дня бойцами «Асгарда» было уничтожено:
12 скоплений личного состава противника;
2 места хранения и транспортировки БК;
15 единиц техники противника.