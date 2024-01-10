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Австралийские ученые выяснили, как влюбленность влияет на мозг

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  • 10.01.2024, 19:42
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Австралийские ученые выяснили, как влюбленность влияет на мозг

Невероятная химия.

Исследование, проведенное совместно Австралийским национальным университетом и Университетом Канберры, может приблизить нас к пониманию того, почему влюбленность оказывает такое сильное воздействие на наш мозг, передает «Новое время».

Исследователи опросили 1556 молодых людей, признавшихся в своих чувствах, и затем сконцентрировались на 812 участниках, находившихся в романтических отношениях не более двух лет. Они изучили влияние системы поведенческой активации (BAS), ответственной за поведение, приносящее вознаграждение.

Результаты показали, что ранняя романтическая любовь активирует мозг по-особенному, временно изменяя мысли и действия вокруг партнера. Система поведенческой активации, эволюционно старая, используется романтической любовью в новом контексте.

Доктор Фил Кавана предполагает, что изменения в поведении могут быть связаны с выбросом гормонов, особенно окситоцина и дофамина. Окситоцин, известный своей ролью в романтической любви, взаимодействует с дофамином, химическим веществом, выделяемым мозгом во время влюбленности.

Исследователи планируют дальнейшие работы, включая изучение различий в подходах к любви у мужчин и женщин, а также глобальный опрос для выделения четырех типов людей, испытывающих романтическую любовь. Полученные знания могут приблизить нас к пониманию функционирования человеческого мозга в состоянии влюбленности.

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