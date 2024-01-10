В небе над Днепропетровской областью уничтожена российская авиаракета
- 10.01.2024, 19:56
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Речь идет об управляемой ракете Х-59.
Силы обороны Украины сегодня, 10 января, уничтожили вражескую ракету в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Воздушное командование «Восток».
Отмечается, что военным удалось уничтожить вражескую цель в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.
Ее уничтожило подразделение Воздушного командования «Восток».