В Речицком районе помогли лосихе выбраться из воды

В Речицком районе помогли лосихе выбраться из воды3
- 10.01.2024, 20:10
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Спасали тремя организациями.
В Речицком районе 10 января спасли молодую лосиху — собаки загнали ее в реку, и она чуть не утонула. Чтобы помочь животному, понадобилась помощь трех организаций, пишет «Дняпровец».
Спасательную операцию развернули у автомобильного моста на реке Ведрич, в Озерщинском сельском совете. Там в беду попала молодая лосиха — как рассказали местные жители, собаки загнали ее в воду и не позволяли выбраться.