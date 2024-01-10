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В Речицком районе помогли лосихе выбраться из воды

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  • 10.01.2024, 20:10
  • 1,742
В Речицком районе помогли лосихе выбраться из воды

Спасали тремя организациями.

В Речицком районе 10 января спасли молодую лосиху — собаки загнали ее в реку, и она чуть не утонула. Чтобы помочь животному, понадобилась помощь трех организаций, пишет «Дняпровец».

Спасательную операцию развернули у автомобильного моста на реке Ведрич, в Озерщинском сельском совете. Там в беду попала молодая лосиха — как рассказали местные жители, собаки загнали ее в воду и не позволяли выбраться.

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