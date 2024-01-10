Недалеко от Минска выставили на продажу компактный дом со всеми удобствами 3 10.01.2024, 20:19

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Стоит как однушка.

Этот мини-коттедж расположен недалеко от Минска — рядом с агрогородком Михановичи (Пуховичское направление, 15 километров от МКАД). В компактном каркаснике есть все удобства, электрическое отопление и даже мебель. Причем — все абсолютно новое, пишет Realt.

Находится дом в деревне Михановичи, что недалеко от одноименного агрогородка. Стоит на улице с новой коттеджной застройкой. Ближайшая инфраструктура расположена в двух километрах от деревни — в больших Михановичах есть ж/д станция, магазины, банк, почта, аптека, школа, сад и новый ФОК. К самой деревне ведет асфальт — зимой дорогу чистят.

Коттедж был возведен в 2023-м году. Он стоит на берегу реки Свислочь, возле березовой рощи и кургана. Построен дом по каркасной технологии, утеплен по полу, крыше и стенам пеноплексом (100 мм), стены обшиты вагонкой, OSB и Технониколем (снаружи), толщина стен − 200 мм.

Общая площадь компактного дома составляет 54 квадратных метра. Он состоит из большой кухни-гостиной, спальни, санузла и веранды. Все комнаты обставлены мебелью. Кухня и санухел также готовы к эскплуатации.

Из удобств в мини-коттедже есть все − электричество, вода и канализация. Отапливается дом электрическими конвекторами − выходит по 9 копеек за киловатт (дешевле газа). Кроме того, в дом проведен высокоскоростной интернет «Белтелеком». В санузле − теплый пол и бойлер на 100 литров.

Стоит обратить внимание, что деревня Михановичи − это не садовое товарищество, то есть в поселке можно полноценно прописываться и жить постоянно.

Дом стоит на ровном участке в 11,5 соток. Хватит места для строительства второго дома или других построек.

Стоимость коттеджа — 53 тысячи долларов.

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