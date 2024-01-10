закрыть
10 января 2024, среда, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Недалеко от Минска выставили на продажу компактный дом со всеми удобствами

3
  • 10.01.2024, 20:19
  • 2,282
Недалеко от Минска выставили на продажу компактный дом со всеми удобствами

Стоит как однушка.

Этот мини-коттедж расположен недалеко от Минска — рядом с агрогородком Михановичи (Пуховичское направление, 15 километров от МКАД). В компактном каркаснике есть все удобства, электрическое отопление и даже мебель. Причем — все абсолютно новое, пишет Realt.

Находится дом в деревне Михановичи, что недалеко от одноименного агрогородка. Стоит на улице с новой коттеджной застройкой. Ближайшая инфраструктура расположена в двух километрах от деревни — в больших Михановичах есть ж/д станция, магазины, банк, почта, аптека, школа, сад и новый ФОК. К самой деревне ведет асфальт — зимой дорогу чистят.

Коттедж был возведен в 2023-м году. Он стоит на берегу реки Свислочь, возле березовой рощи и кургана. Построен дом по каркасной технологии, утеплен по полу, крыше и стенам пеноплексом (100 мм), стены обшиты вагонкой, OSB и Технониколем (снаружи), толщина стен − 200 мм.

Общая площадь компактного дома составляет 54 квадратных метра. Он состоит из большой кухни-гостиной, спальни, санузла и веранды. Все комнаты обставлены мебелью. Кухня и санухел также готовы к эскплуатации.

Из удобств в мини-коттедже есть все − электричество, вода и канализация. Отапливается дом электрическими конвекторами − выходит по 9 копеек за киловатт (дешевле газа). Кроме того, в дом проведен высокоскоростной интернет «Белтелеком». В санузле − теплый пол и бойлер на 100 литров.

Стоит обратить внимание, что деревня Михановичи − это не садовое товарищество, то есть в поселке можно полноценно прописываться и жить постоянно.

Дом стоит на ровном участке в 11,5 соток. Хватит места для строительства второго дома или других построек.

Стоимость коттеджа — 53 тысячи долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»