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В Варшаве пройдет акция с требованием освобождения белорусских политзаключенных

  • 10.01.2024, 20:29
В Варшаве пройдет акция с требованием освобождения белорусских политзаключенных

Акция состоится 12 января в 14:00 возле Сейма Польши.

12 января в Варшаве возле Сейма состоится пикет с требованием к властям Польши принять более решительные меры против режима Лукашенко.

Цель — добиться освобождения всех политических заключенных в Беларуси.

«Вместе мы можем повлиять на решение польского правительства заставить Лукашенко освободить всех политических заложников. Если политзаключенные не будут освобождены в определенный срок, то границы Беларуси с Евросоюзом должны быть закрыты для всех грузовых поездов.

Александр Лукашенко не воспринимает язык дипломатии. С ним нужно говорить исключительно на языке ультиматума», - сообщили организаторы акции.

Акция пройдет 12 января с 14.00 до 16.00.

Место проведения: площадка перед Сеймом в Варшаве (Ul. Weijska 6/3).

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