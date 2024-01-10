В Варшаве пройдет акция с требованием освобождения белорусских политзаключенных
- 10.01.2024, 20:29
Акция состоится 12 января в 14:00 возле Сейма Польши.
12 января в Варшаве возле Сейма состоится пикет с требованием к властям Польши принять более решительные меры против режима Лукашенко.
Цель — добиться освобождения всех политических заключенных в Беларуси.
«Вместе мы можем повлиять на решение польского правительства заставить Лукашенко освободить всех политических заложников. Если политзаключенные не будут освобождены в определенный срок, то границы Беларуси с Евросоюзом должны быть закрыты для всех грузовых поездов.
Александр Лукашенко не воспринимает язык дипломатии. С ним нужно говорить исключительно на языке ультиматума», - сообщили организаторы акции.
Акция пройдет 12 января с 14.00 до 16.00.
Место проведения: площадка перед Сеймом в Варшаве (Ul. Weijska 6/3).