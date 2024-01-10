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Украина вошла в топ-20 самых мощных армий мира

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  • 10.01.2024, 20:40
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Украина вошла в топ-20 самых мощных армий мира

Белорусская армия расположилась на 64-м месте.

Украинская армия заняла 18-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Белорусская армия расположилась на 64-м месте.

Об этом свидетельствуют данные международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира.

Ранжирование стран мира американские аналитики проводили на основе анализа имеющейся огневой мощи 145 государств мира.

В рейтинге лучших армий мира Украина оказалась между Израилем (17-е место) и Германией (19-е место). Индекс мощности - 0,2598, в то время как «идеальной» считается оценка в 0,0000.

Белорусская армия оказалась между Катаром и Узбекистаном. Индекс мощности 1,0901

В пятерку лучших армий мира по рейтингу вошли США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея.

Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности количество военных подразделений, финансовое состояние, географию и логистические возможности.

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