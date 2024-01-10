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В Беларусь привезут люксовые китайские электровнедорожники

  • 10.01.2024, 20:56
В Беларусь привезут люксовые китайские электровнедорожники

Авто будут продавать в двух версиях.

В Беларусь приходят люксовые китайские электровнедорожники M-HERO. Об этом сообщила компания «Автопромсервис», которая стала официальным импортером бренда.

M-HERO принадлежит концерну Dongfeng. Рамный автомобиль имеет брутальный дизайн и внушительные габариты: длина — 5066 мм, ширина — 1934 мм, высота — 2080 мм.

В Беларуси будут продавать внедорожники двух версий. Одна — полностью электрическая с батареей 142 кВт/ч. Другая — EVR, которая относится к классу последовательных гибридов и оснащена двигателем внутреннего сгорания мощностью 190 л. с, который не связан с ведущими колесами и работает как генератор, заряжая батарею емкостью 65 кВт/ч.

«Комбинированный запас хода (Версии EVR — Прим. ред.) достигает 1026 км автономного пробега по методике CLTC (Методика оценки запаса хода распространенная в Китае — Прим. ред.)», — сообщили в «Автопромсервисе».

Владельцы внедорожников с модификацией EVR могут в любой момент залить топливо в бак объемом 84 литра, для последующей подзарядки батареи от двигателя-генератора. От 0 до 100 км/ч автомобиль данной комплектации разгоняется за 6 сек.

M-HERO в Беларуси будет продаваться в дилерской сети Voyah. Первые внедорожники уже прибыли в Беларусь, и скоро будут представлены публике. Цены обещают огласить «в ближайшее время».

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