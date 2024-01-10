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ВСУ взяли в плен гражданина Сомали, который воевал на стороне российских оккупантов

  • 10.01.2024, 21:07
ВСУ взяли в плен гражданина Сомали, который воевал на стороне российских оккупантов

При себе он даже имел сомалийский паспорт.

Силам обороны Украины удалось взять в плен гражданина Сомали, который воевал на стороне российских оккупантов, сообщает «Армия TV» в Telegram.

Также журналисты опубликовали фото военнопленных. Среди них есть, вероятно, сомалиец.

«При себе он даже имел сомалийский паспорт и почти не понимал ни русского, ни украинского. Воевать против Украины сомалиец, как и другие пленные, ушел за деньги. На фронт попал в конце декабря, а уже в начале января попал в плен», — говорится в сообщении.

Других деталей издание не раскрыло.

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