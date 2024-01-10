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Появился обновленный рейтинг паспортов

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  • 10.01.2024, 21:15
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Появился обновленный рейтинг паспортов

Как дела у Беларуси.

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов стран мира в зависимости от количества безвизовых направлений, куда могут поехать их обладатели. Беларусь в нем по-прежнему ниже всех соседей, на 64-м месте, передает «Зеркало».

По данным аналитиков, белорусам доступна 81 страна, куда можно поехать без визы или в упрощенном порядке. Отметим, полгода назад их было 79 — на две меньше.

Среди стран-соседей лучшие позиции у Польши — 6-е место (свободный въезд в 189 стран). Литва делит 8-е место с Эстонией (187), Латвия — на 9-й строчке (186), Украина — на 32-й (148), Россия — на 51-й (119).

А вообще самыми сильными паспортами в мире могут похвастать граждане сразу шести стран — Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура и Испании: им доступны 194 безвизовых направления.

Еще ниже нашей страны в рейтинге расположились Казахстан (78 стран), Азербайджан (72), Армения (68), Кыргызстан (65). А последнюю, 104-ю, строчку занимает Афганистан — его граждане могут свободно выехать в 28 государств.

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