Hyundai показала аэротакси своей разработки 2 10.01.2024, 21:26

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Оно полетит до конца года.

Hyundai Motor Group планирует приступить к тестовым полетам своего электрического воздушного такси до конца этого года и подать заявку на сертификацию в США до середины 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Supernal, подразделения Hyundai, разрабатывающего самолет, сообщил, что компания планирует выпустить официальный сервис до 2028 года после успешного прохождения тестирований. Hyundai разрабатывает гибридное воздушное такси, которое будет комбинацией вертолета и самолета и будет предлагать нулевые выбросы и низкий уровень шума.

Компания просматривает различные варианты аккумуляторов, включая литий-металлические и твердотельные батареи. Hyundai уже потратил около $1 миллиарда на разработку воздушных такси и имеет инженерную штаб-квартиру в Калифорнии. На начальном этапе компания направляет свою деятельность на США, а затем планирует расширить ее на Азию и Европу.

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