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В Россию хлынул кокаин из Никарагуа

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  • 10.01.2024, 21:40
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В Россию хлынул кокаин из Никарагуа

Наркотик обнаружили на борту судна из латиноамериканской страны в Большом порту Санкт-Петербурга.

Таможенники вместе с сотрудниками ФСБ конфисковали в Большом порту Санкт-Петербурга более тонны кокаина. Наркотик обнаружили на борту судна из Никарагуа: он был расфасован в брикеты с надписями Dior и BBB, спрятанные в грузовом контейнере.

По оценкам таможенной службы, стоимость такой партии кокаина на черном рынке составляет 11 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Никарагуа — единственная латиноамериканская страна, признавшая оккупацию Крыма Россией в 2014 году. Также она голосовала против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением аннексии еще четырех регионов Украины осенью 2022 года.

Это уже не первый случай, когда таможня пресекает контрабанду наркотиков в петербургском порту. В конце 2023 года сотрудники ФТС задержали более 100 кг кокаина, найденного на судах из Бельгии. Порошок был спрятан в контейнерах с бананами. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела.

В сентябре 8 кг кокаина нашли на судне из Латвии. А в июне в том же порту было изъято 50 кг аналогичного наркотика, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов. Груз следовал из Африки в Узбекистан транзитом через Европу.

Согласно последней доступной статистике ФТС, всего с января по сентябрь 2023 года таможенники конфисковали более 22 тонн наркотических веществ, что почти на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Более 1,6 тонны пришлось на гашиш и гашишное масло, также были изъяты 316 кг кокаина и 19 тонн прекурсоров наркотических веществ.

О последней крупной партии кокаина, перехваченной в Москве, сообщалось в конце декабря прошлого года. Тогда сотрудники ФСБ задержали с поличным мужчину и женщину — у них было изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость такой партии в России превышает 2,5 млрд рублей, розничная — не менее 6,5 млрд рублей. По версии ФСБ, наркотик был привезен из Латинской Америки для дальнейшей доставки в страны Евросоюза.

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