«Ребята жаловались на головную боль и рвоту» 1 10.01.2024, 21:51

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Директор минской школы — о случае с кишечной инфекцией.

У некоторых учащихся школы № 165 Минска выявили кишечную инфекцию. Директор учебного заведения Наталия Зелковская рассказала агентству «Минск-Новости» подробности инцидента.

Первые сообщения о плохом самочувствии детей появились в родительских чатах еще 9 января.

— Ребята жаловались на головную боль и рвоту. После 20.00 некоторые родители написали о том, что вызывали детям скорую помощь в связи с ухудшением их состояния, — отметила Наталия Зелковская.

В 22.00 такие же симптомы проявились и у некоторых учащихся второй смены.

Напомним, о выявлении кишечной инфекции у некоторых учеников средней школы № 165 Минска 10 января сообщила пресс-служба Минздрава. Дети, у которых были выявлены симптомы кишечной инфекции, «помещены на дообследование в одну из столичных больниц».

— Все они чувствуют себя удовлетворительно. Их состояние стабильное. Проводится необходимое лечение и дообследование, — сказала БелТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

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