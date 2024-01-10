Влияние на выборы дезинформацией — главный глобальный риск 3 10.01.2024, 22:07

Речь идет дезинформации на основе ИИ.

В ближайшие годы влияние на исход выборов путем дезинформации на основе ИИ станет одним из главных рисков. Серьезную угрозу таят конфликты вокруг Украины, сектора Газа и Тайваня, говорится в докладе к форуму в Давосе, передает DW.

Влияние на исход выборов с помощью дезинформации на основе искусственного интеллекта (ИИ) станет в ближайшие два года одним из главных глобальных рисков. «Неправильная информация и дезинформация являются крупнейшими краткосрочными рисками, в то время как экстремальные погодные условия и критические изменения в системах Земли представляют собой самые серьезные долгосрочные вызовы», - говорится в докладе The Global Risks Report 2024, приуроченном к открывающемуся на днях Всемирному экономическому форуму в Давосе и обнародованном в среду, 10 января.

«Широко распространенное применение дезинформации, а также инструменты для ее распространения могут подорвать легитимность новоизбранных правительств», - указывают эксперты. Они напоминают, что в ближайшие два года предстоят выборы в целом ряде крупных мировых экономик, включая США, Россию, Индию, Индонезию, Мексику и Великобританию. Во всем мире в голосованиях могут принять участие почти три миллиарда человек.

Авторы доклада на основании проведенного ими глобального опроса также отмечают, что в мире ярко выражена обеспокоенность продолжающимся ростом стоимости жизни, целым рядом вооруженных конфликтов и политической поляризацией общества. Одна из руководительниц Всемирного экономического форума Саадия Захиди подчеркнула, что главы государств и правительств должны встретиться, чтобы «преодолеть краткосрочные кризисы и заложить основу для более устойчивого, стабильного и интегративного будущего».

Конфликты вокруг Украины, сектора Газа и Тайваня

В докладе отмечается, что в ближайшие два года внимание и ресурсы глобальных держав будут, вероятно, сконцентрированы на трех крупных кризисах — войне в Украине, конфликте в секторе Газа и напряженности вокруг Тайваня. «Эскалация любого из этих конфликтов приведет к радикальному подрыву глобальных цепочек поставок, финансовых рынков, динамики в сфере безопасности и политической стабильности, внутренне угрожая чувству безопасности людей во всем мире», - констатируют авторы опроса.

Они отмечают, что все три конфликта находятся на пересечении геополитических рубежей, где есть интересы у крупных держав — это нефтяные и торговые пути на Ближнем Востоке, стабильность и баланс сил в Восточной Европе и цепочки высокотехнологичных поставок в Восточной Азии.

«Каждый из них способен вызвать еще более широкую региональную дестабилизацию, напрямую втягивая в конфликт крупные державы и провоцируя дальнейшую эскалацию кризиса. Все три конфликта также напрямую связаны с державами, обладающими ядерным оружием», - напоминают эксперты.

Перспективы войны в Украине

Эксперты полагают, что в ближайшие два года война в Украине может спорадически переходить об обострения к затуханию. «Вопреки санкциям, Россия продолжает получать высокие доходы от поставок энергоносителей и сырья, и они могут только увеличиться, если конфликт на Ближнем Востоке расширится. Пророссийские или нейтральные настроения в Восточной и Центральной Европе могут ослабить поддержку Украины со стороны европейских союзников, а поддержка со стороны США может уменьшиться из-за внутриполитического давления, других международных приоритетов и прихода к власти новой администрации», - размышляют авторы доклада.

«Глобальные различия в отношении к конфликту на Ближнем Востоке тоже могут затруднить усилия Украины по сохранению единства с западными союзниками, но при этом обеспечить усиление поддержки со стороны глобального Юга. Если война в Украине усилится, то, по всей видимости, обычными, а не ядерными средствами, но она может распространиться и на соседние страны. В то время как постконфликтные сценарии трудно прогнозировать как для Украины, так и для России, война в Украине может перерасти в затяжной, спорадический конфликт, который затянется на годы и даже десятилетия», - полагают эксперты.

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