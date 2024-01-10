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«Есть знакомые, которые получают в тиктоке и 8 тысяч рублей»

  • 10.01.2024, 22:15
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«Есть знакомые, которые получают в тиктоке и 8 тысяч рублей»

Как и сколько можно зарабатывать белорусу в TikTok?

Найти человека, который бы согласился рассказать обо всех возможностях этой социальной сети, оказалось не так просто, но CityDog.io это удалось.

Открыто спросили у тикток-блогеров: «Сколько вы зарабатываете?»

Для этого написали девушкам и парням с разным количеством подписчиков в тиктоке — от 30 000 до более 2 миллионов. Большинство из них на сообщения не ответили, но некоторые все же дали обратную связь: «Привет, спасибо, но нет», «Приветствую, это частная тема», «Спасибо, но я откажусь от комментариев», «Так я не тиктокер, моя зарплата с TikTok равна нулю».

Но один ответ был получен положительный: «Привет! Я и не тиктокер вовсе и не зарабатываю там, если честно. Но на некоторые ваши вопросы ответить смогу». С этим молодым минчанином, у которого в тиктоке 30-тысячная аудитория, издание и пообщалось. Но договорились, что имя его называть не будут.

История (не)успеха: «Все зависело от того, попало ли видео в рекомендации»

— В тиктоке я давно, еще с того момента, когда это был Musical.ly. У меня всегда было желание иметь аудиторию, что-то снимать, быть в тренде, но не было каких-то активных шагов к этому, не было такого, что я решительно брался за раскрутку своего аккаунта. Я просто смотрел, что популярно в тиктоке, и старался делать что-то подходящее, чтобы это залетало в рекомендации.

О моем контенте сложно что-то сказать. Поскольку это личная страница, у меня никогда не было никакой экспертности, никакой конкретной тематики. Я просто снимал в целом все: и мемы, и видео из жизни — абсолютный live-контент в перебивку с какими-то юмористическими видео под смешные популярные звуки.

И я бы не сказал, что у меня в один какой-то момент начался активный рост аудитории: все зависело от того, попало ли видео в рекомендации. Если оно хорошо зашло, то и подписчиков добавлялось достаточно много. Но помню, что стремительно начал набирать в 2021 году: периодически мои видео залетали, и тогда я набрал 10 000 подписчиков. Для меня это было настоящим событием!

А летом 2022-го у меня уже было около 30 000. И с того момента аудитория не растет, так как я перестал активно вести тикток. Да, хотелось бы снимать чаще, но такого желания, как раньше, уже нет.

Как и сколько можно зарабатывать: «Есть знакомые, которые получают и 8 тысяч рублей, и больше»

— Мне тикток дал очень хорошую присмотренность, понимание алгоритмов, что позволило неплохо зарабатывать как эксперту. Я начал получать прибыль с продвижения чужих страниц: у меня есть несколько различных бизнес-аккаунтов, которые я веду.

Здесь ценник может быть разный: все зависит от того, сколько проектов было за месяц, какие обязанности и так далее. Но по меркам Минска выходит неплохо: иногда получается заработать 1000 долларов в месяц, иногда чуть меньше. Конечно, если сравнивать, скажем, с программистами, это не такие уж и большие деньги, но мне, 20-летнему парню, хватает. И я чувствую, что я молодец.

Если говорить о зарплатах в самом аккаунте, то можно пробовать это делать с помощью живых эфиров. Но не очень понятна схема, как выводить оттуда деньги. Плюс вам придется стримить часами, чтобы хорошо заработать.

Еще можно зарабатывать на рекламе: у меня в самом тиктоке реклама была, наверное, раза с два-три — за видео платили около 40-50 рублей, где-то так. Но я бы не сказал, что клиенты часто берут рекламу в самом тиктоке: многие блогеры просто перегоняют аудиторию в более оплачиваемые социальные сети — Instagram, Telegram – и уже там работают.

Я знаю несколько довольно крупных блогеров, которым белорусские бренды платят хорошие деньги за рекламные интеграции. Например, моя знакомая, у которой достаточно большая аудитория, получала что-то около 1000 рублей за несколько видосов. Есть знакомые, которые зарабатывают и 8 тысяч рублей, и больше.

В целом какую-то конкретную сумму, сколько зарабатывают белорусские тиктокеры, нельзя назвать: все зависит, конечно, от аудитории, от того, как ты в принципе хочешь зарабатывать в соцсетях и ставишь ли вообще на этом фокус.

На самом деле TikTok — это просто инструмент для продвижения. В основном блогеры, как я и говорил, зарабатывают в инстаграме, телеграме или на продаже своих продуктов.

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