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В Совете Европы определили кандидатов на генсека

  • 10.01.2024, 22:20
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В Совете Европы определили кандидатов на генсека

Действующая руководитель уходит с должности.

В Совете Европы определились с кандидатами на следующего генерального секретаря организации, всего зарегистрировали трех.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Действующая генеральный секретарь, представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич решила не идти не второй срок, на который имела право по правилам организации. Таким образом, с октября должен начать работу новый генеральный секретарь организации, которого выберут на летней сессии ПАСЕ.

10 января завершился период подачи заявок от государств-членов Совета Европы относительно их кандидатов на эту должность.

Источники «Европейской правды» подтвердили, что в Комитете министров СЕ зарегистрированы три кандидатуры: Индрек Саар, Дидье Рейндерс и Ален Берсе.

Дидье Рейдерс – действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии. Он еще в 2019 году боролся за пост генсека Совета Европы, но проиграл Пейчинович-Бурич на выборах. В СМИ уже появлялась информация о его намерениях снова попытаться занять эту должность.

По информации «ЕвроПравды» из своих источников, его шансы на победу считают самыми высокими.

Индрек Саар – эстонский политик и актер, бывший министр культуры и экс-лидер эстонских социал-демократов.

Ален Берсе – швейцарский политик, социал-демократ, который в течение 2023 года был президентом Швейцарии и в этой должности посетил Украину.

По правилам организации, генерального секретаря избирают члены Парламентской ассамблеи Совета Европы тайным голосованием.

В течение 2023 года Совет Европы под руководством Пейчинович-Бурич возглавил процесс юридической подготовки к компенсации жертвам агрессии РФ за счет российских активов. В частности, под зонтиком СЕ был создан реестр убытков от российской агрессии.

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