Ученые выяснили, почему люди любят теории заговора 10.01.2024, 22:46

Нет, дело не в глупости.

Теории заговора остаются любимым развлечением толпы, примерно на одном уровне с астрологией и слухами о личной жизни звезд. У ученых появилось новое объяснение феномену, передает «Новое время».

Люди склонны верить в альтернативную историю, рептилоидов, которые правят миром, и то, что высадку на Луне снимали в Голливуде.

Почему?

Ранее ученые уже обращались к проблеме теорий заговора и выдвигали множество гипотез, объясняющих природу склонности огромного множества людей к различным теориям заговора.

Среди потенциальных объяснений были и неустойчивость психики и низкий интеллект.

Но согласно новому исследованию, опубликованному группой ученых из Карлтонского университета (Канада), наиболее реалистичное объяснение носит совершенно иной характер.

Важнейшим мотиватором является жажда саботажа — своего рода потребность в хаосе, считают ученые. Яркой иллюстрацией этого явления можно считать желание нарушить устоявшуюся политическую систему.

Часто именно такое желание является сильным мотиватором для распространения теорий заговора, говорится в новом исследовании. Причем, отмечают ученые, это происходит независимо от того, верит ли человек в теории, которыми он делится, или нет.

Теории заговора вызваны стремлением к хаосу, а не глупостью

Результаты исследования опубликованы в авторитетном издании Research and Politics.

Политолог Кристина Фархарт из Карлтонского университета и ее коллеги опросили более 3 тыс человек в США, равномерно распределенных по каждой стороне политического спектра.

Они задавали вопросы, чтобы выяснить, действительно ли респонденты чаще делятся теориями заговора, потому что верят в них, чтобы забить тревогу или из-за потребности в хаосе.

Фархарт и ее коллеги обнаружили, что вера в заговор является самым сильным фактором, определяющим готовность человека распространять теорию через социальные сети. Часто эти убеждения возникают на основе законных и неудовлетворенных проблем, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни.

Исследователи были удивлены тем, что новые данные не подтверждают гипотезу о том, что сторонники теорий заговора «бьют тревогу», чтобы усилить поддержку против предполагаемого противника.

Это свидетельствовало бы о том, что сторонники конспирологии мотивированы на поддержку культурной группы, с которой они себя наиболее идентифицируют. Так часто объясняли склонность к теориям заговора в предшествующих подобных исследованиях.

Но Фархарт и ее коллеги считают иначе.

Вместо этого потребность в хаосе оказалась более сильным показателем того, считают ли добровольцы, что они готовы распространять теорию заговора. Это говорит о более глубокой сложности, чем «боление за свою команду».

Исследователи придумали особый термин для обозначения этой жажды саботажа — «потребность в хаосе».

Они считают, что именно из-за потребности в хаосе, которую испытывают некоторые люди, они делятся информацией не только для обвинения политических соперников, но и для того чтобы бросить вызов всей политической системе.

Как проходило исследование

Авторы работы утверждают, что приняли во внимание множество факторов, которые могли повлиять на результаты исследования. Например, они учли политическую ориентацию респондентов, их склонность к доверию, а также возраст, пол, уровень доходов и этническую принадлежность.

Выяснилось, что определенные закономерности просто сложно не заметить.

Так, «искатели хаоса» чаще говорили, что они полностью согласны с такими утверждениями, как: «мы не можем исправить проблемы в наших социальных институтах, нам нужно разрушить их и начать все сначала».

При этом выясняется, что эта мотивация настолько сильна, что людям даже не обязательно верить в те теории заговора и мистификации, которые они распространяют.

Больше того, зачастую они понимают, что «шерят» дезинформацию, вбросы и ничем не обоснованные теории. Но все равно делают это, поскольку считают, что это поможет усилить атаку на институт власти, который их не устраивает.

Еще одним мотивом для распространения дезинформации в поддержку теорий заговора является банальная скука, выяснили исследователи.

«Мне нужен хаос вокруг — слишком скучно, если ничего не происходит» — с таким выражением существенная часть любителей теорий заговора тоже выразили согласие.

В некоторых аспектах исследование Фархарт согласуется с предыдущими работами о теориях заговора.

Так, она с коллегами тоже пришла к выводу, что существенную часть из тех, кто верит в теории заговора, это люди, которые испытывают финансовую или социальную незащищенность.

Это также объясняет, почему конспирологическое мышление возрастает в кризисные времена, когда люди сталкиваются с финансовыми трудностями и неуверенностью в своем здоровье.

Сознательное одурачивание других людей помогает получить кратковременное ощущение контроля, которого склонным к заговорам людям может не хватать в других сферах их жизни. Также ощущение того, что «именно вы знаете правду, которая скрыта от других», помогает бороться с неуверенностью в своих силах.

Среди них — созданный по заказу канадского правительства «гей-радар» — набор тестов, призванный изобличать геев. А также климатическое оружие, которое американские военные применяли против партизан во время Вьетнамской войны.

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