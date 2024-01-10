Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН 10.01.2024, 23:11

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Вместе с пассажирами и экипажем.

Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил ВВС высокопоставленный чиновник.

Захват вертолета подтвердил ВВС министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан.

Вертолет направлялся в город Висил, который расположен недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные силы и отряды «Аш-Шабаб». Он приземлился на подконтрольной группировке территории в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

Представитель сомалийских вооруженных сил майор Хассан Али сказал агентству Reuters, что на борту вертолета находилось несколько иностранцев и два местных жителя.

— На нем были медицинские материалы, и он должен был перевозить раненых военных из региона Гальгудуд, — сказал Али.

ООН пока не прокомментировала эту информацию.

Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.

Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» и была создана в 2004 году.

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