Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН
- 10.01.2024, 23:11
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Вместе с пассажирами и экипажем.
Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил ВВС высокопоставленный чиновник.
Захват вертолета подтвердил ВВС министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан.
Вертолет направлялся в город Висил, который расположен недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные силы и отряды «Аш-Шабаб». Он приземлился на подконтрольной группировке территории в центральной части Сомали.
В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.
Представитель сомалийских вооруженных сил майор Хассан Али сказал агентству Reuters, что на борту вертолета находилось несколько иностранцев и два местных жителя.
— На нем были медицинские материалы, и он должен был перевозить раненых военных из региона Гальгудуд, — сказал Али.
ООН пока не прокомментировала эту информацию.
Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.
Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» и была создана в 2004 году.