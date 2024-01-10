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Климатолог перечислила погодные рекорды в 2023 году в Беларуси

  • 10.01.2024, 23:19
Климатолог перечислила погодные рекорды в 2023 году в Беларуси

Весна пришла на 1,5 месяца раньше.

Климатолог Белгидромета Ольга Бакланова подвела итоги прошедшего 2023 года в Беларуси на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Так, среднегодовая температура в 2023-ем составила +8,7, что выше климатической нормы. В итоге в ранжировании годов от самого теплого к самому холодному 2023-й оказался на третьем месте. А в сравнении самых влажных и сухих — на 11 строчке.

— Прошедшая зима оказалась на 9-ом месте среди самых теплых зим, начиная с 1881 года. А лето — на 8 месте — прокомментировала начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета.

Самую высокую температуру минувшей зимы зафиксировали на станции Высокое, когда 1 января потеплело до +16,4 градуса. А самый сильный мороз - 23 февраля на станции Езерище, когда похолодало до -27,7.

— Зимний сезон оказался самым влажным с 1945 года, - заметила специалист.

К тому же в прошлом году климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держалась выше нуля, по западу и юго-западу Беларуси наступила с 9 по 14 января, на 1,5 месяца раньше обычного. Причем на крайнем юго-западе республики это случилось еще в конце декабря, а на юге и юго-востоке - во второй и третьей декадах первого зимнего месяца.

— На остальной части территории страны климатическая зима завершилась 11-14 марта в близкие к обычным сроки, - указала климатолог.

За весну средняя температура оказалась на уровне +8,2 градусов, что почти на градус выше климатической нормы. При этом май оказался холодным, с отрицательной аномалией 0,4 градуса.

А за лето средняя температура достигла +19 градусов, что также на 1 градус выше нормы.

— За прошлое лето отмечено от 26 до 48 жарких дней с температурой выше +25, - напомнила синоптик.

Также август 2023-го стал вторым в перечне самых теплых с 1945-го. При этом в отдельные сутки на многих метеостанциях наблюдались, вообще, тропические ночи, когда минимальные температуры не опускались ниже +20.

При этом осень 2023-го стала пятой в рейтинге самых теплых с 1881 года в Беларуси. Средние температуры — на 1,7 градуса выше нормы. И целый месяц температура днем составляла +20-27, достигнув максимума 13 сентября на метеостанциях в Бресте и Пружанах (+29,2 градуса). В сентябре средняя температура +16,2 градуса, но теплее обычного были и другие осенние месяцы.

— С 17 по 20 ноября в Беларуси наступила климатическая зима, - заключила специалист Белгидромета.

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