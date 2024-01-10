Зеленский: Россия не выдержит, если продолжать ее бить 1 10.01.2024, 23:28

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Об этом президент Украины заявил во время обращения к литовскому народу.

РФ будет вынуждена отступить из Украины, если продолжит получать достойный ответ на свои действия. Об этом 10 января президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к литовскому народу, которое транслировалось на его странице в Facebook.

«Уверен, Россия отступит. Мы не можем сейчас назвать конкретный день, когда это произойдет. Мы не можем сейчас назвать конкретные детали, как это произойдет. Но мы знаем, что это произойдет. Будет такой день. Обязательно. Первый день после этой войны. Наш день… И наше украинское предчувствие – что Россия не выдержит, если продолжать бить ее. Это также подтверждение и нашей с вами правоты – нашего общего исторического выбора: быть в Европе, быть среди равных. Мы должны делать все, что можем делать, в максимальном единстве», – сказал глава государства.

По его словам, страна-оккупант хочет захватить Украину только ради того, чтобы построить империю «на обломках бывшего государства».

«Каждый, кто породил эту агрессию против Украины, достаточно ясно представлял себе, каким хочет видеть первый день после Украины. Они мечтают унизить украинскую нацию. Они убивают без колебаний. Они депортировали сотни тысяч взрослых людей и детей. Они хотели стереть все, на чем держится наша культура. Они жестоко пытают людей, тысячи людей, которых держат в плену. Они пытают их просто, чтобы отомстить за то, что существует Украина. Таков уровень российского зла», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что «если бы такой катастрофический день – день после Украины – наступил, Россия сделала бы все, чтобы это продолжалось».

«Чтобы наступил день после Молдовы, а затем – день после Балтии, день после Польши, день после многих других... Казахстан и Узбекистан уже слышат, что Россия презирает их независимость. Никакого уважения нет в Москве к нациям Кавказа. Ее откровенное желание – манипулировать всеми. И всем сейчас опасно оставаться в стороне или наедине», – резюмировал президент.

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