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Брестчанин через фейковый аккаунт предлагал услуги «помогатора» для получения виз

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  • 10.01.2024, 23:40
Брестчанин через фейковый аккаунт предлагал услуги «помогатора» для получения виз

Несколько человек купились.

На 23-летнего брестчанина завели уголовное дело по статье о мошенничестве: чтобы раздобыть денег на онлайн-казино, он предлагал услуги по получению шенгенской визы в соцсетях. В брестскую милицию обратились три человека.

Пострадавшие рассказали, что неизвестный человек пообещал помочь им с визой, но в итоге оставил ни с чем и пропал.

Организатором схемы оказался 23-летний игроман. Он создал фейковый аккаунт, раскрутил его и стал предлагать услуги по получению шенгенской визы. Несколько человек купились на предложение. Успел ли парень выманить у них деньги и сколько, не сообщается.

В отношении молодого человека завели уголовное дело за мошенничество. Это уже не первая его «уголовка».

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