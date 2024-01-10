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Украинские партизаны создали ряд ячеек в РФ

  • 10.01.2024, 23:54
Украинские партизаны создали ряд ячеек в РФ

Среди них Бурятия, Чечня и Калининград.

Представители украинского подполья и партизанского движения объявили о создании ряда новых автономных центров на территории страны-агрессора. Такие региональные центры действуют не менее чем в восьми регионах РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления «Атеш».

В заявлении представителей Сил сопротивления отмечается, что данное движение «расширяется и создает ряд автономных ячеек на территории России».

Также был обнародован соответствующий перечень новосозданных региональных центров, которые начали действовать в:

Ичкерии (Чечня),

Калининграде,

Бурятии,

Тыве,

Ингушетии,

Дагестане.

«Так же ячейки действуют в Сибири и Татарстане», - напомнили в «Атеш».

В движении отметили, что стали все чаще получали сообщения о желании помочь из разных регионов России, в том числе из вышеперечисленных.

«Данные территории крайне сильно отличаются культурно, имеют свои традиции, диалекты и языки, отличительные от тех, которые навязывает Москва. «Атеш» поможет начать борьбу в данных регионах против «русского мира», вернуть забытую свободу и остановить бессмысленную войну против Украины. И пламя освобождение загорится и разнесется по всей РФ!» - подчеркивается в заявлении.

Также подпольщики призвали приобщаться к новым ячейкам и «творить историю вместе», кроме того, просят предоставлять информацию о сбежавших на территорию России коллаборантах.

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