Ученые: За орбитой Плутона могут скрываться «чужеродные» планеты размером с Марс 11.01.2024, 1:04

Исследователи рассчитали, сколько подобных планет может «прятать» Солнечная система.

Внешние границы Солнечной системы подобны неизведанным граням дикой природы. Они находятся так далеко от нас, что существующие телескопы не могут рассмотреть, что там находится. И ученым остается только догадываться, какие загадочные объекты там скрываются.

Уже известно, что за орбитой Нептуна находится великое множество ледяных объектов. Это пояс Койпера – дом для карликовых планет Плутон, Эрида и Хаумеа. Далеко за ним находится гипотетическое Облако Оорта – огромное поле из мелких камней, которое охватывает всю Солнечную систему и настоящие размеры которого неизвестны. Считается, что Облако Оорта является «домом» для долгопериодических комет.

Но считается, что здесь могут скрываться и неизвестные нам планеты. Не просто планеты, а планеты, которые «сбежали» от других звезд, сообщает Science Alert.

Теперь астрофизик-теоретик Амир Сирадж из Принстонского университета подсчитал, сколько таких «чужеродных» планет может скрываться от обнаружения учеными. Его расчеты показали, что на внешних границах Солнечной системы может существовать 1,2 планеты массой больше Марса; 2,7 с массой, сравнимой с Марсом; и 5,2 с массой, сравнимой с массой Меркурия.

Это всего лишь обоснованные предположения, основанные на других обоснованных предположениях. Но идея о том, что в нашей системе может существовать мир, «сбежавший» из другой, увлекательна.

Вопрос о том, возможно ли существование таких объектов, возник после обнаружения так называемых планет-изгоев. Это планеты, которые по каким-то причинам покинули свою звезду, и вышли за пределы системы, «скитаясь» по галактике. Неизвестно, сколько подобных планет существует, но в последнее время их находят все больше.

Еще более интересна идея о том, что такие планеты не обязательно останутся не закрепленными ни за какой системой. Если они приблизятся слишком близко к звезде, их захватит ее гравитация. Подобные примеры известны в меньших масштабах: Юпитер постоянно притягивает к себе «космические камни».

Сирадж решил выяснить, какова вероятность того, что это произойдет с Солнцем. Он начал с оценки количества планет-изгоев и количества звезд, которые могут захватить подобные планеты. Он использовал эту информацию, чтобы вычислить вероятность того, что эти планеты пройдут мимо Солнечной системы настолько близко, что будут захвачены гравитацией Солнца.

Расчеты ученого показали, что существует большая вероятность того, что на границах Солнечной системы может находиться планета массой между Меркурием и Землей.

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