OpenAI запустила магазин чат-ботов с искусственным интеллектом
- 11.01.2024, 5:11
Как он будет работать.
Компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store, где пользователи могут делиться настроенными версиями чат-бота ChatGPT. Магазин доступен пользователям ChatGPT Plus.
Пользователи могут выставлять настроенные чат-боты для различных задач. Например, версию ChatGPT, которая может обучать детей разным предметам или создавать рецепты блюд. Позже компания позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях — так же, как они могли бы через магазины приложений Apple или Google.
Как и эти магазины приложений, GPT Store OpenAI позволит пользователям видеть самые популярные и трендовые чат-боты в таблице лидеров и искать их по категориям. По состоянию на 10 января создано 3 миллиона кастомных чат-ботов, говорят в компании.
OpenAI изначально планировала запустить магазин в конце ноября, но отложила запуск на 2024 год из-за перерыва с увольнением Сэма Альтмана.