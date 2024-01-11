Масштабные пожары в Москве и Подмосковье: в Обухово горит полимерный завод

Масштабные пожары в Москве и Подмосковье: в Обухово горит полимерный завод9
- 11.01.2024, 8:05
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Предприятие входит в топ-10 российских производителей.
В ночь на 11 января в Москве и Московской области произошли два масштабных пожара. Горел производственный цех и административно производственное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России.
В поселке Обухово вблизи Москвы горит заволд по производству полимерной продукции «Поликом» на площади 8000 м2.
До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. На месте работает более 100 специалистов и 33 единицы техники.
По данным российских производителей, «Поликом» специализируется на создании термопластичных компаундов и композиционных материалов для таких направлений как строительство, автомобилестроение, бытовая техника, обувная промышленность, медицинская и пищевая промышленность. Предприятие входит в топ-10 российских производителей.
Кроме того, в Москве на шоссе Энтузиастов горело административно-производственное здание на площади 2000 м2.
На место направили пожарный поезд, спасатели принимали меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.
Через несколько часов пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.