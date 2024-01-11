Зеленский призвал покончить с Путиным 11.01.2024, 8:10

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Чтобы остановить войну.

Чтобы закончить войну, развязанную Владимиром Путиным, нужно покончить с самим Путиным, заявил в среду в ходе поездки в Литву президент Украины Владимир Зеленский.

«Российский президент, пока не разрушит Украину, не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете, у кого следующие риски, — сказал Зеленский по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой. — Литва, Латвия, Эстония и Молдова могут быть следующими. И это факт, если мы не выдержим. Недавно мы с вами уже слышали, они начали говорить и о Финляндии, начали говорить о независимости Узбекистана и тому подобное. Он (Путин. — Ред.) не закончит это, пока мы все вместе не закончим его».

По мнению главы украинского государства, Европе необходимо и дальше объединяться для силового противодействия российской агрессии. «Наше с вами единство — это также и вам гарантия безопасности. Стойкость наших воинов — это также и ваша стойкость. И наше украинское предчувствие, что Россия не выдержит, если продолжать бить ее, — это также подтверждение и нашей с вами правоты. Правоты нашего общего исторического выбора — выбора быть независимыми. Быть в Европе. Быть среди равных и именно поэтому — мирных», — сказал Зеленский, добавив, что «Россия рано или поздно отступит».

Как сообщает УНИАН, украинский президент также заявил об отсутствии давления на Украину со стороны партнеров по поводу гипотетической заморозки конфликта. Он подчеркнул, что, хотя и слышал высказывания и обсуждения по этой теме в различных медиа, официальных сигналов на этот счет не поступало и позиция партнеров по-прежнему состоит в поддержке права Киева на справедливую защиту. Кроме того, Зеленский заявил о том, что на предстоящем саммите НАТО он хотел бы увидеть какой-то конкретный шаг к членству Украины в альянсе.

Первым после начала военных действий в феврале 2022 года визитом в Вильнюс украинский президент открыл большую рабочую поездку по странам Балтии. В ходе этой поездки глава государства намерен обсудить с партнерами вопросы безопасности и налаживание отношений в сфере производства военной техники.

«Наши надежные друзья и партнеры — Литва, Эстония и Латвия. Скоро буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс. Переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины. Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки. И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно теперь, после начала полномасштабного вторжения», — написал Зеленский в своем официальном канале в Telegram.

Страны Балтии выступают в качестве одних из самых надежных политических и военных партнеров Украины с точки зрения финансовой и другой помощи. Руководители этих стран неоднократно встречались с Владимиром Зеленским в Киеве и заверяли его в своей безоговорочной поддержке.

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