В Ростовской области РФ раздались мощные взрывы 11.01.2024, 8:13

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Местные жители насчитали не менее трех «прилетов».

В Ростовской области Российской Федерации прогремели мощные взрывы сегодня ночью 11 января. Местные заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Каменск-Шахтинского (город в Ростовской области России) заявили о нескольких мощных взрывах в небе над городом. Отмечается, что «хлопков» было не менее трех.

Также сообщается, что первый взрыв прогремел примерно в 00:30 по минскому времени. Местные заявляли, что якобы работают силы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что город Каменск-Шахтинский находится в 100 километрах от временно оккупированного россиянами Луганска.

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