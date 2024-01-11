закрыть
11 января 2024, четверг, 9:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области РФ раздались мощные взрывы

  • 11.01.2024, 8:13
  • 3,536
В Ростовской области РФ раздались мощные взрывы

Местные жители насчитали не менее трех «прилетов».

В Ростовской области Российской Федерации прогремели мощные взрывы сегодня ночью 11 января. Местные заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Каменск-Шахтинского (город в Ростовской области России) заявили о нескольких мощных взрывах в небе над городом. Отмечается, что «хлопков» было не менее трех.

Также сообщается, что первый взрыв прогремел примерно в 00:30 по минскому времени. Местные заявляли, что якобы работают силы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что город Каменск-Шахтинский находится в 100 километрах от временно оккупированного россиянами Луганска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»