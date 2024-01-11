Песков внезапно признал, что война против Украины идет не по плану 3 11.01.2024, 8:19

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Пресс-секретарь Кремля намекнул на «недоработки» Шойгу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на некоторые вопросы российских пропагандистских медиа. Он заявил, что Россия будет продолжать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишут российские СМИ, передает «24 Канал».

Пресс-секретарь Кремля заявил, что из-за войны «некоторые накладки неизбежны». Он попытался объяснить проблемы «масштабом спецоперации» и заверил, что минобороны РФ и другие российские ведомства провели «гигантскую работу».

Песков заявил, что Путин несколько раз в сутки обсуждает российско-украинскую войну с Сергеем Шойгу.

Кроме этого, представитель Кремля сделал циничное заявление. По его словам, Россия продолжает боевые действия, потому что Москва якобы «не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины».

Также Песков допустил встречу российского диктатора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Однако дата в настоящее время не согласована.

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