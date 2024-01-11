Нападение РФ на страны Европы: в ГУР удивили заявлением 11.01.2024, 8:29

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Украинский генерал-разведчик оценил стратегические резервы Кремля.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что у России нет способностей проводить стратегические наступательные операции против других стран на суше, так как весь сухопутный ресурс находится на территории и воюет против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в новом эпизоде подкаста «Украинской правды» «(не) Безопасная страна».

Возможно развитие событий, которое может привести к вступлению Европы в войну, хотя бы стран, которые испытывают прямую угрозу собственным территориям, таким как Финляндия, Балтийские страны или Польша, Скибицкий оценил как маловероятный.

«Пока мы сдерживаем агрессию Российской Федерации, таких возможностей (открытие второго фронта — ред.) у России нет. У них нет стратегических резервов. Вы же смотрите, ту же противовоздушную оборону, подразделения они передислоцировали с Дальнего Востока, с севера, из северных регионов, для того, чтобы усилиться и в Крыму, и усилиться вдоль границы с нашим государством. Это первое», — прокомментировал Скибицкий.

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