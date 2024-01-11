Шейхи ОАЭ в срочном порядке перекрыли путь для «теневого флота» Путина
- 11.01.2024, 8:35
- 4,324
Принято беспрецедентное решение.
Внесение компаний Sterling Shipping и Streymoy Shipping из ОАЭ в список американских санкций в конце прошлого года всерьез встревожило шейхов из этой арабской страны и вынудило в срочном порядке перекрывать путь для российского «теневого флота», участвующего в поставках нефти из РФ в обход ценового потолка.
Как сообщает Bloomberg, ОАЭ запретили вход в свои воды судам под камерунским флагом, которые, вероятно, перевозят российскую нефть.
По информации журналистов, за последний год в российские порты заходили 11 танкеров под флагом Камеруна.
В правительстве ОАЭ отметили, что после вступления запрета в силу морские компании и судовые агенты утратят возможность предоставлять услуги судам из Камеруна.
Аналитики уверены: такое решение поможет Абу-Даби дистанцироваться от российского «теневого флота» и связанных с ним рисков.