Шейхи ОАЭ в срочном порядке перекрыли путь для «теневого флота» Путина 11.01.2024, 8:35

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Принято беспрецедентное решение.

Внесение компаний Sterling Shipping и Streymoy Shipping из ОАЭ в список американских санкций в конце прошлого года всерьез встревожило шейхов из этой арабской страны и вынудило в срочном порядке перекрывать путь для российского «теневого флота», участвующего в поставках нефти из РФ в обход ценового потолка.

Как сообщает Bloomberg, ОАЭ запретили вход в свои воды судам под камерунским флагом, которые, вероятно, перевозят российскую нефть.

По информации журналистов, за последний год в российские порты заходили 11 танкеров под флагом Камеруна.

В правительстве ОАЭ отметили, что после вступления запрета в силу морские компании и судовые агенты утратят возможность предоставлять услуги судам из Камеруна.

Аналитики уверены: такое решение поможет Абу-Даби дистанцироваться от российского «теневого флота» и связанных с ним рисков.

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