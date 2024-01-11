Горят машины и разрушен отель: Россия ударила ракетами по центру Харькова 11.01.2024, 8:45

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Среди пострадавших есть журналист из Турции.

Вечером в среду, 10 января, российские захватчики снова ударили по Харькову ракетами С-300 из Белгородской области. В городе раздались взрывы, есть прилеты, известно о попадании в гражданский объект. Вследствие атаки есть 11 пострадавших, среди них журналист из Турции.

Под вражеским огнем оказался Киевский район областного центра, там загорелись автомобили.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Впоследствии он уточнил, что вражеские ракеты попали возле гостиницы в центре Харькова.

«Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Синегубов сообщил, что вследствие атаки РФ пострадали шесть человек, медики оказывают им помощь. Вскоре количество пострадавших возросло до 10 человек, 9 были госпитализированы. Среди них 4 мужчин от 31 до 38 лет и 7 женщин – от 23 до 71 года.

«35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем; 2 – оказали помощь на месте... Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице», – отметил глава ОВА.

В Национальной полиции Украины отметили, что все пострадавшие – гражданские. «Никаких военных наемников, военных здесь не было. Это гражданский объект, гражданская инфраструктура. Мы всегда здесь расселяли здесь наших друзей, гостей, которые находились в Харькове, иностранные делегации», – сказал мэр Игорь Терехов.

Прокурор Харьковщины Александр Фильчаков сообщил, что оккупанты применили ракеты С-300 с территории Белгородской области. Одна из них попала в здание гостиничного комплекса, другая – в нескольких метрах от его входа. В отеле находилось более 30 человек, из них 7 – персонал, а 23 – постояльцы.

В сети показали кадры ликвидации последствий атаки россиян на Харьков.

В ГСЧС рассказали, что, прибыв на место попадания, они эвакуировали из здания 8 человек.

«Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. На месте происшествия работало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС», – говорится в сообщении.

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