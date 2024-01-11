Одноклассник точка Пу
- Алексей Лушников
- 11.01.2024, 8:54
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Оборотень или двойник?
Путин внезапно пожаловался, что его перестали узнавать друзья.
По его словам, он иногда встречается со своими одноклассниками и однокурсниками, а те с удивлением на него смотрят и говорят: «Я вот не верю...Ты это? Или не ты».
Мы, конечно, не одноклассники, но давно знаем точно - не ты. Дьявол - да. Оборотень - да. Вурдалак - да. Орк - да. Но точно не ты.
Ничего человеческого.
*
Минуты предвыборной откровенности. Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам, в которых «все стреляет и скачет, что башка отвалится».
Понятно, дальние пожилые люди совсем как дети. Включаешь дружественный телевизор, а там вместо «Крокодила Гены» идет какое-то ужасное «Холодное сердце» или, не дай бог, «Ночь в музее 4».
Вражеские западные мультики.
Вот только, чтобы «башка не отвалилась», может лучше вам на пенсию и там советские мультики смотреть? Устал и ухожу смотреть мультфильмы. А?
Пока же благодаря вам у нас «все стреляет» в реальной жизни. Без мультфильмов. На развязанной вами же чудовищной смертоносной агрессивной войне. Или у вас от моря слез, от гор трупов, в отличие от западных мультиков, башка не отваливается?
Путин - смертоносный король российского лицемерия.
Алексей Лушников, t.meОдноклассник точка Пу