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Одноклассник точка Пу

  • Алексей Лушников
  • 11.01.2024, 8:54
  • 1,850
Одноклассник точка Пу

Оборотень или двойник?

Путин внезапно пожаловался, что его перестали узнавать друзья.

По его словам, он иногда встречается со своими одноклассниками и однокурсниками, а те с удивлением на него смотрят и говорят: «Я вот не верю...Ты это? Или не ты».

Мы, конечно, не одноклассники, но давно знаем точно - не ты. Дьявол - да. Оборотень - да. Вурдалак - да. Орк - да. Но точно не ты.

Ничего человеческого.

*

Минуты предвыборной откровенности. Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам, в которых «все стреляет и скачет, что башка отвалится».

Понятно, дальние пожилые люди совсем как дети. Включаешь дружественный телевизор, а там вместо «Крокодила Гены» идет какое-то ужасное «Холодное сердце» или, не дай бог, «Ночь в музее 4».

Вражеские западные мультики.

Вот только, чтобы «башка не отвалилась», может лучше вам на пенсию и там советские мультики смотреть? Устал и ухожу смотреть мультфильмы. А?

Пока же благодаря вам у нас «все стреляет» в реальной жизни. Без мультфильмов. На развязанной вами же чудовищной смертоносной агрессивной войне. Или у вас от моря слез, от гор трупов, в отличие от западных мультиков, башка не отваливается?

Путин - смертоносный король российского лицемерия.

Алексей Лушников, t.meОдноклассник точка Пу

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