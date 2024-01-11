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Дроны массированно атаковали сразу три области РФ

  • 11.01.2024, 9:00
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Дроны массированно атаковали сразу три области РФ

Минобороны пытается скрыть последствия ударов.

В Министерстве обороны России заявили, что «средствами ПВО РФ были перехвачены» якобы три украинских БПЛА над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram ведомства утром 11 января, сообщает focus.ua.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что силы ПВО сработали примерно в 04:30 утра по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сказано в сообщении.

Атака БПЛА: Ростовская область

Ранее о произошедшем сообщал губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев. У себя в Telegram он написал, что 2 беспилотника были сбиты над территорией Каменского района.

«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

Атка БПЛА: Калужская область

Кроме того, губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги взорвался беспилотник. Так, дрон сдетонировал над техническим сооружением насосной станции, в результате чего здание получило повреждения.

«В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — написал он.

Напомним, 9 января российском городе Орел дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса. По словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, на месте попадания двух беспилотников возник пожар, который впоследствии локализовали.

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