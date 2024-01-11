«Захотели мы дом продать — и тут началось» 11.01.2024, 9:06

Фото: Tochka.by

Как в Молодечно выживают без воды, с печкой и туалетом на улице.

Неподалеку от аккуратно отстроенного спортивного стадиона среди частного сектора на улице Первомайской в Молодечно словно потерялись во времени два небольших многоквартирных дома. Рядом колонка, покосившийся и много повидавший уличный туалет, маленькие огородики. Бабушки по старинке выносят нечистоты из квартир в ведре — фитнес в преклонном возрасте. А еще надо натаскать воды и набрать дров на растопку в сарайчике возле разбитого огорода. Так живут несколько пенсионеров — в квартирах двухэтажного дома, где нет канализации, воды, отопления и других удобств. Здесь все осталось таким же, как и 60 лет назад. Разве что теперь эти дома как будто никому не нужны и висят тяжким грузом на балансе у местных коммунальников. Как живется без привычных для всех нас вещей одиноким пенсионерам и можно ли что-то сделать со старыми домами, разбиралась Tochka.by.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Сталинка без удобств

Уличные коты осторожно пробираются через непроходимую грязь возле дома — дороги в обычном ее понимании на улице Первомайской возле домов № 8 и № 10 нет.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Такое же болото жильцам этих многоквартирных домов нужно преодолеть, чтобы сходить в туалет — в доме нет канализации. А сами деревянные покосившиеся уборные на улице — зрелище не для слабонервных.

Фото: Tochka.by

В этих домах остались в основном пенсионеры, много квартир пустует, а продать наследники их не могут и за бесценок — кому такая жилплощадь приглянется?

Люди годами сами создавали для себя удобства. Пока были помоложе, как-то справлялись. А теперь уж и за водой все труднее сходить, и по нужде на улицу в такой мороз не очень-то.

Просят помочь коммунальников в решении мелких проблем — те только отмахиваются. Про отселение и снос речи пока не идет. А теперь и новые проблемы: узаконить свои вынужденные перепланировки люди не могут.

«А откуда вы про мою беду знаете?» — удивляется приезду журналистов 66-летняя Жанна Анатольевна.

Она живет в этом доме с четырех лет. Говорит, что, наверное, одна тут такая осталась — из первых жильцов «кто давно посъезжал, а кто уж и помер».

Фото: Tochka.by

Жанна Анатольевна живет вместе с мужем-инвалидом. В начале нулевых, тогда еще молодые и крепкие, они затеяли ремонт — понимали, что в старости будет непросто.

«Нам дали разрешение на проведение канализации и водопровода — есть технические условия: водоснабжение подвести от ближайшей водосети, канализацию — к ближайшей точке», — начинает историю пенсионерка.

Самовольная постройка — туалет

Дом газифицировали власти, воду хозяйка провела за свой счет. А с канализацией вопрос так и остался висеть в воздухе: обещали, что два многоквартирных дома подключат к какой-нибудь из сетей.

Фото: Tochka.by

Но по разным причинам этого так и не произошло. Жильцам этой и соседних улиц в итоге стали предлагать решить вопрос за свой счет: создать кооператив, выступить с таким решением и решить все технические сложности, заплатив из своего кармана. Сумма оказалась неподъемной.

«Мы и соседи на первых этажах установили септики — у каждого из нас был свой отвод для канализации. Вот вызываем каждые три недели машину на откачку. А это 35 рублей. Но ладно уж, не в этом проблема. Захотели мы дом продать. И тут началось», — жалуется Жанна Анатольевна.

Фото: Tochka.by

Дело в перепланировке, на которую сначала вроде бы как дали разрешение. Маленькая коморка превратилась в небольшой санузел с душевой. А канализацию отвели в септик под окном — сделанный аккуратно, у организации, которая обслуживает дом, вопросов не возникало.

Теперь же узаконить перепланировку то разрешают, то снова говорят привести все в прежний вид. Решение застряло уже где-то на областном уровне.

«Теперь мне предлагают все это убрать и вернуть в прежнее состояние. Но мы же люди преклонного возраста. Что я сделаю с пенсией в 500 рублей? А в туалет, извините, я как схожу? Почему все убрать? Говорят, что септик мы вывели на территорию

«Коммунальника» [обслуживающей организации]. Но мы же сделали все по правилам, аккуратно, как положено. Теперь вот сидим без документов на квартиру», — говорит пенсионерка.

Фото: Tochka.by

Она понимает, что если бы задалась этим вопросом раньше, когда на руках были «свежие» технические условия на отведение канализации и подведение воды, то вопрос бы решился быстро: перепланировку бы узаконили без проблем, как это сделано у соседей.

А сейчас этот септик стал вдруг мешать.

«А как нам жить было? Да и наша обслуживающая организация была не против, выдала соответствующую справку, которую мы приложили к общему пакету документов», — не понимает женщина.

Жанна Анатольевна считает, что благодаря немногим оставшимся жильцам этот дом все еще хоть как-то стоит. Траву косили сами, какое-то поддержание порядка — тоже сами. Коммунальные службы что-то делали, но…

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Территория, мягко говоря, неблагоустроенная: даже та самая уборная, кажется, никогда не приводилась в порядок. Да и деревянные «домики» давно можно было бы заменить на более современные кабинки.

Фото: Tochka.by

На это жители только пожимают плечами. И говорят: у кого нет туалета, этим «общественным» не пользуются. По старинке — в ведро.

Выше этаж — больше проблем

На вторых этажах людям живется сложнее. Где-то есть вода и отопление, но нет канализации. А где-то нет вообще ничего.

«Дедушка вот в соседней квартире недавно умер. Так последние годы уже никуда не выходил. Мы ему кто воду принесет, кто вынести ведро поможет. Сейчас вроде как дети пытались продать квартиру, но никто не берет, даже за 12−15 тысяч долларов», — говорят жильцы.

Фото: Tochka.by

В одну из таких квартир, где время словно остановилось в 60-х, мы тоже заглянули. Топятся печкой — одной из двух оставшихся. Вторая развалилась почти, первая еще вроде как держится, но нужен печник — в обслуживающей организации говорят, такого специалиста нет. Что делать потом и как топиться, непонятно.

«В этот дом я переехала 20 лет назад, мне дали как обменный фонд, когда в моей другой квартире просто провалился пол. А потом так и оставили. В той квартире было, конечно, получше», — говорит пенсионерка Вера.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Она добавляет, что дом официально не считается аварийным. Хотя вот в ее квартире в стену загоняли балки-штыри — потому что двухэтажка, по ее словам, «давно катится на соседний стадион».

В квартире пахнет печкой. В коридоре в пластиковой ванночке замачивается белье. Рядом — биотуалет.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

«Так и живем. Стираюсь в коридоре, мыться иду в баню, а за водой — в колонку, пару метров. Дрова вот купила на зиму — 180 рублей за три «куба». Одной хватает», — говорит женщина, пробираясь к колонке за водой.

Официальный комментарий — «До свидания»

Чтобы узнать о судьбе дома и услышать вторую сторону, Tochka.by обратилась к обслуживающей организации — «Коммунальник. ЖРЭО № 6». Там попросили звонить вышестоящему руководству.

При первой попытке задать вопрос директору предприятия «Коммунальник» Сергею Казановичу в трубке зазвучали короткие гудки — спишем на проблемы со связью.

Звоним второй раз и получаем официальный комментарий:

«А какое СМИ — государственное или нет? Нет? Ну, тогда до свидания», — ответил директор, даже не выслушав, зачем ему звонят.

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