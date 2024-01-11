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Жена Пескова угодила в новый громкий скандал

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  • 11.01.2024, 9:13
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Жена Пескова угодила в новый громкий скандал

Известная украинская певица обвинила ее в краже.

Россияне украли песню украинской певицы Кристины Соловий под названием «Тримай».

Ее цинично перевели на русский и включили во время выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия ПесковаТатьяны Навки.

Песня прозвучала на шоу «Вечера на хуторе». Под композицию украинской исполнительницы «в образе Одарки» выступила российская фигуристка Камила Валиева.

Соловий уже отреагировала на циничный поступок россиян:

«Получила от вас немало отметок в видео Навки. Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни «Тримай». Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я сознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого «шоу». Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отборонить свое», – подчеркнула певица.

На шоу также пиратский циничный перевод песни «Ніч яка місячна» в исполнении предательницы Украины Ани Лорак.

Отметим, что жена Пескова Татьяна Навка – уроженка украинского Днепра. Сама она активно поддерживает российскую войну против Украины.

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