Жена Пескова угодила в новый громкий скандал 2 11.01.2024, 9:13

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Известная украинская певица обвинила ее в краже.

Россияне украли песню украинской певицы Кристины Соловий под названием «Тримай».

Ее цинично перевели на русский и включили во время выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяны Навки.

Песня прозвучала на шоу «Вечера на хуторе». Под композицию украинской исполнительницы «в образе Одарки» выступила российская фигуристка Камила Валиева.

Соловий уже отреагировала на циничный поступок россиян:

«Получила от вас немало отметок в видео Навки. Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни «Тримай». Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я сознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого «шоу». Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отборонить свое», – подчеркнула певица.

На шоу также пиратский циничный перевод песни «Ніч яка місячна» в исполнении предательницы Украины Ани Лорак.

Отметим, что жена Пескова Татьяна Навка – уроженка украинского Днепра. Сама она активно поддерживает российскую войну против Украины.

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