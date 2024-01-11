В Беларуси изменили правила выдачи кредитов 11.01.2024, 9:18

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Постановление Нацбанка вступает в силу с 15 января.

Национальный банк Беларуси обновил Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения).

Ее новая редакция утверждена постановлением правления регулятора №488 от 26 декабря, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в силу с 15 января.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, повышен с 15 тыс. до 25 тыс. базовых величин (1 млн рублей) максимально возможный размер задолженности кредитополучателя по микрокредитам, предоставляемым по упрощенной процедуре. Это сделано для повышения доступности кредитных ресурсов, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В новой инструкции закреплено, что при ухудшении условий кредитного договора банком согласие с офертой не может быть выражено кредитополучателями, в том числе физлицами, молчанием или действием, направленным на исполнение обязательств. Кредитополучатель в таком случае должен выразить согласие путем подписания дополнительного соглашения или предоставить его иным способом, который предусмотрен кредитным договором.

В новой редакции инструкции предусмотрено, что при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого уменьшается сумма платежа по нему, может не осуществляться оценка кредитоспособности кредитополучателя – физического лица.

Банки получают возможность приостановить начисление процентов, если в отношении кредитополучателя третьими лицами совершены мошеннические действия при предоставлении кредита.

«Кроме того, в связи с изменением Банковского кодекса Республики Беларусь отдельные нормы инструкции приводятся в соответствие с требованиями законодательства. В частности, устанавливается запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по кредитному договору», – добавили в пресс-службе.

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