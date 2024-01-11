Бежали с оружием в Крым: оккупанты в истерике отказываются идти в наступление 11.01.2024, 9:27

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В ВСУ раскрыли, что происходит на фронте.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на фронте растет количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление.

«Недавно около 40 оккупантов самовольно покинули окопы и пытались сбежать с оружием в сторону Крыма. То есть, речь идет о целом взводе армии РФ. Была информация, что их вылавливают и пытаются вернуть обратно», - сообщил он в эфире телеканала «Еспресо».

Из-за того, что оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России. Они запугивают военных, угрожают расстрелами и проводят физическое насилие, отметил спикер ВСУ.

«Так они стимулируют оккупантов к проведению штурмовых действий. Они унижают их как морально, так и физически. Свежемобилизованные, которые только попали на фронт, еще не видели тех жуть и ничего не понимают. Поэтому отказываются идти в наступление те, что уже были на штурмах, выжили каким - то образом, но возвращаться туда снова им страшно», - рассказал Штупун.

По его словам, оккупанты отказываются идти в наступление из-за похолодания и санитарных условий на фронте.

«Они соглашаются стоять в обороне, но идти в наступление, проводить штурмовые действия не хотят. Ведь, даже незначительное ранение при морозах и нынешнем уровне полевой медицины РФ, завершается в большинстве случаев смертью», - отметил Штупун.

В течение четырех дней 30 человек Сдались в плен. Сам процесс всегда происходит по-разному, говорит представитель ВСУ.

«Иногда это остатки штурмовых групп. Например, идет группа из 10 человек, 7 из которых погибли, а остальные идут за квадрокоптерами к нашим позициям. Операторы БПЛА их ведут, чтобы они сдавались в плен. Иногда наши разведывательные группы или штурмовые подразделения захватывают врасплох на некоторых позициях. Некоторые выходят по договоренности по программе «Хочу жить», но в основном россияне сдаются в бою», - сообщил он.

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