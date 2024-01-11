Дождались «Лебединого озера» 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.01.2024, 9:35

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Россияне еще от яиц не отошли, а тут такое!

Российские импортеры бананов стали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях с их поставками. Причина - мятеж мафии в Эквадоре - крупнейшем производителе бананов (26% мирового экспорта)

Это повлекло за собой временное закрытие портов, срывы доставки картонной упаковки, отказ производителей срезать бананы, а агентства - выдавать контейнеры!

Россияне еще от яиц не отошли, а тут дефицит бананов! Прям, как в СССР, который спонсировал коммунизм в половине стран третьего мира, но не мог обеспечить бананами советских граждан. Последние по этому поводу пели песенку на мотив «Танца маленьких лебедей»:

В Москве бананы дефицит,

За ними очередь стоит.

Люблю банан!

Хочу банан!

Какой-то дядька прибежал,

Схватил банан и убежал,

А мне не дал.

Какой нахал!

Мой папа в Африке живет

И каждый день бананы жрет,

А мне не шлет!

Какой урод!

И ведь помогло: дождались «Лебединого озера». Дай бог, дождутся и в российской недобанановой республике, втором «потешном» издании «Верхней Вольты с ракетами».

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