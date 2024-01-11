Дождались «Лебединого озера»1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 11.01.2024, 9:35
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Россияне еще от яиц не отошли, а тут такое!
Российские импортеры бананов стали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях с их поставками. Причина - мятеж мафии в Эквадоре - крупнейшем производителе бананов (26% мирового экспорта)
Это повлекло за собой временное закрытие портов, срывы доставки картонной упаковки, отказ производителей срезать бананы, а агентства - выдавать контейнеры!
Россияне еще от яиц не отошли, а тут дефицит бананов! Прям, как в СССР, который спонсировал коммунизм в половине стран третьего мира, но не мог обеспечить бананами советских граждан. Последние по этому поводу пели песенку на мотив «Танца маленьких лебедей»:
В Москве бананы дефицит,
За ними очередь стоит.
Люблю банан!
Хочу банан!
Какой-то дядька прибежал,
Схватил банан и убежал,
А мне не дал.
Какой нахал!
Мой папа в Африке живет
И каждый день бананы жрет,
А мне не шлет!
Какой урод!
И ведь помогло: дождались «Лебединого озера». Дай бог, дождутся и в российской недобанановой республике, втором «потешном» издании «Верхней Вольты с ракетами».
Телеграм-канал «СерпомПо»